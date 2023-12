Prefeitura vai construir cinco novas praças em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta está construindo, ao mesmo tempo, cinco novas praças na sede e no interior do município. Os equipamentos são edificados com recursos próprios do município, exceto a reconstrução da Praça São Pedro, que tem aporte financeiro do governo do Estado.

As obras são executadas por empresas selecionadas via processo licitatório e deverão cumprir os prazos e condições dos contratos. Ao todo serão investidos cerca de R$ 9 milhões para edificação das novas praças.

A Praça São Pedro será reconstruída com estrutura moderna e com mais ventilação. Já a de Iriri irá fazer conexão entre a orla da Praia Costa Azul e a avenida Dom Helvécio e irá ganhar uma edificação para funcionar quatro restaurantes.

Em Jabaquara e em Alto Pongal os espaços irão ganhar características locais. Em Nova Jerusalém a nova praça irá dar cara nova a entrada do bairro, revitalizando a rotatório de deixando o local mais iluminado e seguro.

CONFIRA SOBRE AS OBRAS:

– Praça São Pedro:

O novo projeto prevê a instalação de playground, uma nova e moderna cobertura, paisagismo e nova iluminação. A cobertura foi projetada para reter menos calor, proporcionando mais ventilação ao local. O piso interno da praça será em granilite colorido com desenho que remete ao simbolismo da cruz de São Pedro como eixo central, conectando a praça à igreja de São Pedro, do outro lado da rua. Investimento de R$ 4 milhões com apoio do Governo do Estado. A Empresa responsável é a Tecfort Construtora que têm 240 dias para concluir a obra.

– Praça de Iriri:

O equipamento público será edificado na atual área de eventos, na Praia da Costa Azul, com 2.222,79 m². O espaço conta com uma edificação dividida entre quatro restaurantes, banheiros e uma loja de artesanato, com pé-direito duplo e possibilidade de acréscimo de um mezanino. Investimento com recursos próprios do município. A empresa responsável é a SP Engenharia Ltda e o prazo de execução é de 360 dias. O valor do investimento é de R$ 2,6 milhões.

– Praça de Jabaquara

A praça, com área de 1.293m2, contemplará um pergolado, pista de skate, área de playground para recreação, campo de areia fechado com alambrado e arquibancada em concreto armado, além de rampas para acessibilidade. O paisagismo contemplará arvores de porte médio, canteiros revestidos com arbustos, flores e grama. O investimento será realizado com recursos próprios do município no valor de R$ 600 mil. A empresa executora será a JKL Construtora, com prazo de execução de 180 dias.

– Praça de Nova Jerusalém

A praça será edificada na rotatória, em uma área de 870m2. O objetivo da construção é implantar um local de lazer no bairro e reorganizar o trânsito, além de revitalizar a entrada principal da comunidade. O local terá playground, pergolado, bancos, canteiros e iluminação em led. A empresa responsável é a R Ferreira Cardoso ME, que têm 180 dias para concluir o serviço. O valor da obra é de R$ 444 mil.

– Praça de Alto Pongal

O espaço terá 1.300 m2 contendo duas pequenas lojas, plaground, pórticos de madeira, bancos, jardins e área de estacionamento. O equipamento público será edificado com recursos próprios do município. A proposta do projeto é construir um espaço público que agregue características culturais da comunidade e proporcione a socialização e entretenimento entre os moradores. O prazo de execução da praça de Alto Pongal é de 180 dias e estão sendo investidos cerca de R$ 1,6 milhão. A empresa responsável é a CZ Sul Capixaba Construções Eireli.