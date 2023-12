Procon de Cachoeiro: dá dicas para fugir do calor sem pesar a conta de energia

O verão está chegando com promessa de altas temperaturas e, junto, vem a preocupação com a conta de energia.

Até porque, em uma cidade quente, como Cachoeiro de Itapemirim, ventilador e ar-condicionado viram itens de desejo. Para ajudar a quem quer fugir do calor sem desequilibrar as contas, o Procon preparou dicas.

“Com as temperaturas elevadas, torna-se necessário um esforço redobrado por parte dos consumidores. Isso envolve evitar as armadilhas do comércio ao adquirir ar-condicionado e ventiladores, garantir uma gestão econômica de energia para evitar surpresas desagradáveis e prevenir danos aos produtos devido às altas temperaturas ou fortes chuvas”, conta o coordenador do órgão de Defesa do Consumidor de Cachoeiro, Luis Guimarães de Oliveira.

Ele lembra, ainda, que as preocupações não devem se resumir ao valor das contas, mas também à manutenção dos equipamentos, que devem ser bem dimensionados ao ambiente, evitando sobrecarga em períodos de picos de calor, em que gastam mais. Além disso, é recomendado ter cuidado extra na hora das tempestades.

Quer economizar? Então, confira as dicas

1. Use ventiladores, pois consomem menos energia do que sistemas de ar-condicionado, ajudando na circulação do ar e proporcionando uma sensação de frescor;

2. Faça a manutenção do ar-condicionado: certifique-se de que o sistema esteja limpo, trocando os filtros regularmente e realizando manutenções preventivas para garantir eficiência;

3. Ajuste do termostato: mantenha o termostato do ar-condicionado em uma temperatura confortável, evitando temperaturas muito baixas para reduzir o consumo de energia;

4. Promova o isolamento térmico: certifique-se de que janelas e portas estejam devidamente vedadas para evitar a entrada de ar quente, reduzindo a necessidade de refrigeração;

5. Feche cortinas e persianas durante o dia para bloquear a luz solar direta, reduzindo a carga térmica no interior da casa;

6. Use Luzes LED e lâmpadas econômicas: substitua as incandescentes por luzes LED ou lâmpadas fluorescentes compactas, que geram menos calor e consomem menos energia;

7. Desligue aparelhos quando não estiverem em uso, isso pode economizar uma quantidade significativa de energia;

8. Opte por eletrodomésticos eficientes, que consumam menos energia, na hora de comprar;

9. Evite o uso de fornos em horários de pico de calor, dificultando o resfriamento com o ar-condicionado ou ventilador.