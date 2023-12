Rafael Cardoso publica registro ao lado de filha recém-nascida e de ex-affair

O ator Rafael Cardoso publicou um registro com a filha recém-nascida, Helena, e a mãe da menina, a psicóloga Carol Ferraz, com quem o artista teve um breve relacionamento. Helena e Carol apareceram deitadas e dormindo com Rafael em uma foto publicada por ele nos stories do Instagram nesta segunda-feira (11).

Em agosto, o ator havia reatado o namoro com a influenciadora Vivian Linhares logo após confirmar que seria pai pela terceira vez. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Rafael para saber se o relacionamento com Vivian chegou ao fim e se ele e Carol teriam reatado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A vida amorosa do ator tem sido foco de atenção desde que ele anunciou o divórcio da influenciadora Mariana Bridi em 2022. Os dois são pais de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5.

Ele e Vivian haviam confirmado o primeiro término em março. Em agosto, o casal apareceu junto na celebração do aniversário de 25 anos da influenciadora. A confirmação de que Rafael seria pai pela terceira vez veio por meio da assessoria de imprensa do artista no início do mesmo mês.

O último trabalho do ator na televisão foi em Terra e Paixão, atual novela das nove da Globo. O ator aparece em uma cena de flashback como o médico Evandro.

Estadao Conteudo