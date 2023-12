Remédio para emagrecer: veja algumas verdades que vão te surpreender

São muitas as indicações de remédio para emagrecer, mas, conforme explica o nutricionista Felipe Marchezini Simões, o tratamento com medicamentos não é a melhor alternativa.

O recomendado, portanto, é recorrer a outras estratégias, caso o objetivo seja perder peso de forma natural e segura.

“Não existe melhor remédio para perda de peso. O que deve se deve avaliar primeiro é a alimentação do paciente e a prática de exercícios físicos. Se no caso houver a necessidade de algum auxílio medicamentoso, isso deve ser avaliado caso a caso”, explica o nutricionista.

No que diz respeito ao que pode tomar para apenas diminuir a barriga, o especialista aponta que o único meio capaz de tirar a gordura especificamente de um lugar apenas, é a lipoaspiração. De resto, qualquer meio que faça emagrecer, fará o corpo emagrecer de forma completa.

Outro fator que faz com que muita gente recorra a uma fórmula ou remédio para emagrecer, é a tentativa de acelerar a perda de peso, muito comum em períodos de fim de ano e que antecedem a estação Verão.

“O que vai ser determinante para a perda de peso é a quantidade de calorias que o paciente consome e a quantidade de calorias que ele gasta (exercício físico). Quanto menos caloria consumir e mais gastar, mais rápido emagrecerá. Contudo, é importante saber equilibrar isso para que restrições exageradas não gerem episódios de compulsão”, afirma Felipe Marchezini.

O nutricionista ainda alerta que não existe receita milagrosa, chá, substância ou remédio para emagrecer da noite para o dia. O que o que vai determinar o emagrecimento é a dieta e o comportamento ao longo de todo o dia.

“Aumentar a ingestão hídrica é muito importante, pois vai fazer o corpo funcionar melhor e eliminar a retenção, o que pode em um primeiro momento resultar na perda de peso, o que não significa necessariamente emagrecimento”,

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.