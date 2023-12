Sabores da Mata Atlântica: projeto une Meio Ambiente e gastronomia

Em Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo, despontam duas figuras notáveis, o chef Ricardo Silva, do restaurante “Cozinha Rústica”, e o empresário do setor de rochas Adenilson Panzin. Juntos, eles protagonizam o inspirador projeto “Experiência Sabores da Natureza”, iniciativa que vai além da gastronomia, transformando Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) da Mata Atlântica em verdadeiras obras culinárias sustentáveis. O foco? Conscientização sobre biodiversidade e preservação ambiental.

