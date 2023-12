Saldo líquido de emprego formal é positivo em 130.097 vagas em novembro

Após a criação de 188.409 vagas em outubro (número revisado nesta quinta-feira, 28), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 130.097 carteiras assinadas em novembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado do mês passado decorreu de 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões. Em novembro de 2022, houve abertura de 127.832 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

Leia também: Receita paga nesta quinta (28) restituições de lote residual do IR

O mercado financeiro esperava um novo avanço no emprego no mês, mas o resultado veio abaixo da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que indicava abertura de 150 mil postos de trabalho. As estimativas variavam entre abertura de 100.586 a 190.000 vagas em novembro.

No acumulado de 2023 até novembro, o saldo do Caged já é positivo em 1.914.467 milhões de vagas. Em igual período do ano passado, houve criação líquida de 2.468.884 postos formais.

Estadao Conteudo