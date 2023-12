São Paulo oficializa a contratação do volante Damián Bobadilla

O São Paulo é o time paulista mais avançado no critério negociações e oficializou nesta quarta-feira (20) seu terceiro reforço para 2024, o volante paraguaio Damián Bobadilla, de 22 anos, assinou contrato por quatro temporadas. Aliás, o jogador foi destaque no Cerro Porteño, o jogador chegou falando em viver “noites mágicas no Morumbi.”

“O Tricolor já tem o terceiro reforço para disputar a próxima temporada! Após as chegadas do atacante Erick e do volante Luiz Gustavo, o São Paulo acertou a contratação do meio-campista Damián Bobadilla, de 22 anos, que foi um dos destaques do Cerro Porteño em 2023. O jovem paraguaio, eleito o “Futbolista de la Gente” do Campeonato Paraguaio, que tem passagem pela seleção de seu país, assinou contrato até 31 de dezembro de 2027″, oficializou o São Paulo.

Logo após assinar contrato e vestir a camisa tricolor, o jogador falou pela primeira vez como atleta são-paulino. Aliás, exaltando o orgulho de vestir a camisa do clube e sonhando com grandes apresentações no Morumbi.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi pelas redes sociais. Fizeram com que eu me sentisse bastante especial”, disse. “Estou muito contente, orgulhoso e feliz de me unir à família do São Paulo, a este lindo clube, gigante, enorme. A verdade é que é incrível em todos os pontos de vista”, exaltou a nova casa.

Expectativas para 2024

E aproveitou para frisar sua expectativa para 2024. “Queria dizer também que estou ansioso para conhecer meus novos companheiros, todo o estafe do clube, e sobretudo para que possamos estar juntos no Morumbi. Este lindo estádio, e viver essas noites mágicas de Libertadores e os torneios brasileiros. Desde já, mando um grande abraço a todos e agradeço uma vez mais pelas mensagens de carinho.”

O presidente Julio Casares fez questão de elogiar o novo contratado, em sua visão, uma peça importante para as metas ousadas que a equipe traça para o próximo ano, como voltar a brigar pelo título da Libertadores.

“Em busca de novos valores e de reforçar a nossa equipe, contratamos esse importante valor do futebol sul-americano. O Bobadilla vai nos ajudar em 2024 e já chega referendado pelo Dorival (Júnior, treinador)”, avaliou. “Seja bem-vindo ao nosso amado São Paulo Futebol Clube.”

“A chegada do Bobadilla, um jovem valor do futebol paraguaio, é fruto de um processo que estamos desenvolvendo cada vez mais no São Paulo. Foi um nome levantado pelos nossos analistas de mercado, que fizeram uma avaliação minuciosa, inclusive in loco, alinhados com a diretoria e a comissão técnica”, revelou o diretor de futebol Carlos Belmonte. “Essa avaliação nos fez chegar à conclusão de que é um jogador que preencherá as características que pensamos para reforçar o nosso elenco, que já se provou qualificado.”

Com a chegada de Bobadilla e de Luiz Gustavo para a posição, contudo, aliada à manutenção de Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Aliás, o São Paulo deve se desfazer de alguns volantes do elenco, casos de Luan e Jhegson Méndez.

Estadao Conteudo