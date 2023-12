Seleção brasileira fica em 5º lugar no Ranking Mundial da FIFA

A má fase da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo teve reflexo no ranking da FIFA. A seleção comandada por Fernando Diniz, terminou em quinto lugar e continua distante da líder Argentina. Aliás, as posições do top-10 são as mesmas das divulgadas pela entidade no mês de novembro.

Todavia, a mudança mais significativa foi da Colômbia, que alcançou o 14º lugar, ultrapassando a seleção mexicana, que caiu para a 15ª colocação. A Venezuela também desceu um degrau, terminando o ano no 50º lugar.

O Panamá (41º) não mudou de posição de novembro para cá, mas pode comemorar o fato de ter sido a seleção com maior crescimento no ranking em 2023: subiram 20 posições ao longo do ano.

Aliás, apenas 11 jogos entre seleções masculinas foram disputados desde o último ranking, publicado em 30 de novembro. A lista teve poucas alterações por causa da falta de ação ao longo das últimas semanas.

Contudo, a Inglaterra mantém o terceiro lugar, com a Bélgica em quarto. Estão entre as dez melhores seleções: Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia.

Confira o Top 10 do ranking atualizado da FIFA:

1º – Argentina, 1.855,20

2º – França, 1845,44

3º – Inglaterra, 1800,05

4º – Bélgica, 1798,46

5º – Brasil, 1784,09

6º – Holanda, 1745,48

7º – Portugal, 1745,06

8º – Espanha, 1732,64

9º – Itália, 1718,82

10º – Croácia, 1717,57

Estadao Conteudo