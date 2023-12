Sequestrado? Polícia investiga desaparecimento de Marcelinho Carioca

Marcelinho Carioca, ex-jogador, com passagens por Corinthians, Flamengo, Vasco, Santos e Brasiliense, está desaparecido desde o último domingo (17). O atleta de 51 anos, ídolo do Corinthians, foi visto pela última vez no show do cantor Thiaguinho, realizado na Neo Química Arena.

A Polícia Civil (PC) de São Paulo, está investigando um possível sequestro envolvendo Marcelinho, o carro do ex-atleta foi encontrado “abandonado”, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Dois suspeitos foram presos, os dois estavam próximos ao local onde o carro do ex-jogador foi encontrado.

Segundo a polícia, o advogado do ex-jogador disse que Marcelinho teria sido sequestrado, após sair com uma mulher que conheceu durante o show de Thiaguinho.

Antes do desaparecimento, Marcelinho publicou um storie em seu Instagram, com o cantor Thiaguinho, os dois estavam sorridentes e se elogiaram bastante durante todo o vídeo.

A Secretaria de Segurança Pública, soltou uma nota confirmando que o carro de Marcelinho Carioca foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, nesta segunda-feira (18).

O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar o caso e possivelmente identificar os envolvidos, segundo a SSP.

O ex-jogador, também chegou a seguir carreira na política, onde ocupou um cargo na câmara dos deputados de São Paulo, em 2015.