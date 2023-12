Site de acompanhantes oferece R$ 200 milhões para mudar nome do Vitória

O site de anúncios para acompanhantes Fatal Model divulgou uma proposta para adquirir os naming rights do Vitória. Patrocinadora do clube desde fevereiro, a empresa foi aliada na conquista do título inédito da Série B em 2023 e resolveu ampliar a parceria com o clube baiano. Para isso, apresentou duas propostas para que os torcedores rubro-negros escolham a forma que a marca irá se associar ainda mais ao time no Brasileirão.

A primeira proposta consiste na aquisição dos direitos do nome do clube, com investimento de R$ 200 milhões, por um período de dez anos. O montante é equivalente a cerca de R$ 1,7 milhão por mês – segundo a própria empresa, o faturamento mensal do Fatal Model é de R$ 6 milhões. Em caso de aceitação, o nome do clube seria alterado para “Fatal Model Vitória”. A proposta também não inviabiliza nenhum outro patrocínio atual ou futuro do clube, e elementos como o escudo, as cores e os uniformes também não sofreriam alterações. Seria o mesmo que ocorre com o Red Bull Bragantino, que antes era apenas Bragantino.

A segunda proposta prevê a compra dos naming rights do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, e corresponde a uma injeção de R$ 100 milhões, também por uma década. Dessa forma, o estádio passaria a se chamar Arena Fatal Model Barradão. Esse tipo de negócio é mais comum entre marcas e arenas.

“Nossa proposta tem o objetivo de tornar o Vitória ainda mais forte para as próximas temporadas e ampliar a parceria que já é um sucesso. Seja qual for a proposta escolhida, ela será destinada de maneira integral para o departamento de futebol do clube, possibilitando melhorias na infraestrutura, capacitação de profissionais e contratação de jogadores. A presença de uma marca no nome de um clube é algo disruptivo no futebol brasileiro. Queremos que o torcedor faça parte dessa ação tão importante”, explica Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.

Uma consulta popular será aberta e os mais de 30 mil sócio-torcedores do clube poderão responder se concordam com a continuidade das negociações e sobre as duas opções divulgadas, entre patrocinador e clube. A enquete será disponibilizada na plataforma “Sou Mais Vitória” entre os dias 1 e 10 de dezembro. Uma petição online também será aberta ao público geral, para que os torcedores que não sejam sócios possam expressar opiniões. O presidente Fábio Mota destaca o alto valor do investimento, mas ressalta que a opinião do torcedor é ainda mais importa.

“Em termos financeiros, é uma proposta muito alta que temos que levar em consideração. Isso mostra a grandeza em que se encontra o Vitória. Não faremos nada sem ouvir nossa torcida, que é a nossa maior grandeza. Incluir o torcedor nessa tomada de decisão faz a proposta ainda mais especial”, reforça Mota, Presidente do Esporte Clube Vitória.

A direção o Vitória considera a parceria com a Fatal Model um sucesso. A marca teve participação direta nas contratações do meio-campista Giovanni Augusto e do atacante Matheusinho, destaques do Vitória na campanha do título da Série B. A marca foi a responsável por custear as inscrições dos jogadores no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). A torcida do Vitória rapidamente aderiu à parceria, que rendeu até música entre os rubro-negros, com o clube ganhando a alcunha de “time da furança”. Bandeirões com o nome do site também se tornaram comuns nas arquibancadas do Barradão ao longo da temporada e os sócios ganharam desconto na assinatura da platadorma.

O QUE É A FATAL MODEL?

O Fatal Model se autointitula o maior site de anúncios para acompanhantes do Brasil. A empresa surgiu em 2016 e tem como missão “tornar o mercado um lugar mais seguro, saudável e rentável, além de combater a discriminação e auxiliar a rotina dos profissionais da área”. Segundo a empresa, ela conta com 250 colaboradores e mais de 20 mil anunciantes. Cerca de 20 milhões de pessoas acessam o site mensalmente e está entre os 30 mais clicados do Brasil.

Desde 2020, a empresa tem investido no futebol, patrocinando campeonatos e equipes de menor expressão em competições Estaduais. Neste ano, ampliou os investimentos e, além da parceria com o Vitória, está presente nas placas de publicidade de estádios de oito clubes diferentes, como a Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo.

Estadao Conteudo