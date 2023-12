Troca de tiros entre PM e suspeitos deixam nove pessoas feridas

Um tiroteio na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro, deixou pelo menos nove pessoas feridas na tarde deste domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, o confronto começou quando ocupantes de um carro que deixava o Complexo da Maré, na zona norte, receberam ordem para parar o veículo e reagiram a tiros.

Pelo menos três veículos foram atingidos pelos disparos, segundo a PM. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Federal da Bonsucesso (HFB).

O hospital ainda não informou à reportagem o estado de saúde das vítimas, mas, de acordo com a PM, todas foram atingidas por disparos.

No comunicado divulgado à imprensa, a PMERJ afirma que os policiais trocaram tiros com os suspeitos, mas eles conseguiram fugir do local. O caso foi encaminhado para investigação pela 21ª DP de Bonsucesso.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil informou apenas que a investigação está em andamento, mas não deu detalhes sobre as apurações realizadas. O local foi isolado para realização de perícia.

“É importante destacar que o policiamento na região já estava reforçado desde ontem, quando, na mesma região, houve o registro de uma tentativa de roubo a um veículo na Avenida Brasil, na altura da Comunidade da Vila do João, local próximo ao da ocorrência”, diz a nota da PM.

No sábado, 23, a deputada estadual Giselle Monteiro (PL-RJ), irmã do ex-vereador preso sob acusação de estupro, Gabriel Monteiro, relatou em suas redes sociais a tentativa de assalto no local.

“Homens fortemente armados jogaram o carro na frente obrigando a parar o veículo, nos cercaram em pé no meio da rua, batendo com as armas para quebrar o vidro, em plena Avenida Brasil, trânsito limpo, altura da Vila do João, entrada para Linha Amarela!!!”, escreveu a parlamentar em seu Instagram.

Estadao Conteudo