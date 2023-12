Polícia procura suspeito de matar mulher a tiros em Atílio Vivácqua

A Polícia Civil (PC) está procurando o suspeito, o ex-marido, de ter matado, na tarde do último sábado (23), uma mulher, de 26 anos, a tiros na localidade de Alto São José, zona rural de Atílio Vivácqua. O crime aconteceu por volta das 14h30.

Leia também: Homem é preso com arma de fogo de uso restrito na BR-101

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para irem até a localidade de Alto São José, zona rural de AtilioVivácqua, na tarde do último sábado (23), para averiguarem uma ocorrência de homicídio, em que uma mulher teria sido executada com dois tiros nas costas na residência onde morava.

Entretanto, ao chegarem ao local, encontraram o pai da vítima, que relatou que sua filha teria sido morta pelo seu ex-companheiro. O homem relatou ainda que o crime teria sido presenciado por suas netas, filhas da vítima, que o avisaram o que tinha acontecido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.