Último clube inglês a conquistar um título do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da FIFA é um dos destaques do mês de dezembro no futebol. Entre os clubes que vão a campo nesta edição, está o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões em junho. Pensando nisso, vamos relembrar o último clube inglês a conquistar o título do Mundial.

2021

Campeão da Liga dos Campeões na edição de 2020/2021 da competição, o Chelsea também faturou o título de 2021 do Mundial de Clubes da FIFA.

Em sua estreia na fase de semifinais, o clube inglês foi a campo contra o Al-Hilal no Estádio Abu Dhabi. Com um gol de Lukaku, o Chelsea terminou aquela partida com uma vitória por 1 a 0 no placar.

Dessa forma, o time do futebol inglês avançou para a final da competição, disputada no Estádio Mohammed bin Zayed. O adversário do Chelsea naquela final foi um clube brasileiro, o Palmeiras, campeão de 2021 da Libertadores.

Naquele jogo, Lukaku voltou a balançar as redes. Do lado do “Verdão”, Raphael Veiga deixou tudo igual com um gol de pênalti. Já o gol decisivo, foi marcado por Havertz em cobrança de pênalti nos acréscimos.

Placar final: Chelsea 2 x 1 Palmeiras

2023

Esta edição do Mundial também conta com um representante brasileiro, o Fluminense, campeão da Libertadores. O clube carioca vai fazer sua partida de estreia no dia 18 de dezembro.

O Manchester City, por sua vez, vai estrear no dia 19 de dezembro.

Liga dos Campeões

O time do técnico Pep Guardiola conquistou um título inédito na Liga dos Campeões em junho, em uma final contra a Internazionale. A partida no Estádio Olímpico de Ataturk, na Turquia, terminou com uma vitória do clube inglês pelo placar de 1 a 0. Rodri anotou o gol da vitória.

Grandes competições como a Liga dos Campeões, também são tópicos de destaque no ramo de apostas.

Se você quer conferir a melhor plataforma de apostas esportivas ou se quer fazer seus lances em um Cassino online, acesse o site da Betsat.

A Betsat conta com várias opções de competições para que seus usuários façam apostas, como o Campeonato Brasileiro. O futebol é destaque nas notícias nacionais.