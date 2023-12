Uma pessoa morre e três ficam feridas em ataque a tiros em cidade do ES

Um ataque a tiros em frente à uma distribuidora, deixou um homem morto e três pessoas feridas, na noite da última quarta-feira (20), no bairro Vista da Serra, na Serra. O homem, até o momento, não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares receberam informações de que um homem havia sido alvejado em uma distribuidora. No entanto, uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou a morte do homem.

Em seguida, os militares receberam informações de que outras pessoas haviam ficado feridas na mesma ocorrência e tinham sido socorridas de diversas formas e encaminhadas a unidades de saúde da região. Posteriormente, a equipe confirmou outras três vítimas, duas que deram entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves e uma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.

Buscas foram realizadas, mas não houve detidos no momento do fato.