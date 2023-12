Vantagens e riscos: o que acontece quando se treina no calor?

O educador físico Herivelton Brites da Silva, de 42 anos, contou um pouco sobre os riscos e vantagens de treinar no calor, e nesse verão, com todo calor que está fazendo, todo cuidado é pouco na hora de treinar! Confira a entrevista abaixo:

O que pode acontecer ao treinar no calor?

Quando treinamos no calor, acontecem várias situações diferentes no nosso corpo, que podem comprometer o nosso treino e até mesmo nossa saúde. Cãibras, náuseas e tonteira, fora o fator de super aquecimento do corpo humano.

É bom treinar no sol?

É bom ter treinos ao ar livre. Porém, deve-se respeitar o horário em que o sol está mais benéfico a nossa saúde, ou seja, antes das 10h e após às 16h.

O que o calor faz com os músculos?

Para treinos de grande explosão, o calor é bom para melhorar condicionamento e melhora na perda de gordura, porém, respeitando o limite do horário em que o sol favorece, e respeitando limite do próprio corpo. Pois, se ultrapassar este limite, pode acarretar em várias situações, como: mal estar, tonteira, náuseas, entre outros.

Como o corpo reage ao calor intenso?

Nosso corpo tem uma reação de manter a temperatura por volta dos 36.5 c° ou 36.6 c°. Quando nosso corpo entra em superaquecimento, isso acaba forçando alterações diversas, são elas:

Hiperventilação, para ajudar a regular a temperatura do corpo;

Redução do fluxo sanguíneo cerebral, afetando o desempenho físico e mental;

Aumento de suor durante o exercício, fazendo com que o fluxo seja reduzido em outras partes do corpo, como por exemplo: rins, músculos, e até intestino.

O que acontece fisiologicamente no organismo ao ser exposto ao calor?

Aumento da temperatura, com isso nosso corpo começa a transpirar, eliminando água para manter a temperatura e junto a isso redirecionando o fluxo sanguíneo, para não superaquecer.

Aumento da frequência cardíaca, devido ao alto esforço no calor, queda no desempenho, devido a alteração do fluxo sanguíneo, fazendo com que o músculo não receba a quantidade suficiente de energia durante a atividade.

“Desta forma, deve-se observar e ter acompanhamento durante a atividade. Pois, atividades físicas no calor, precisam de melhor assistência, devido aos efeitos colaterais causados”, finalizou Herivelton.