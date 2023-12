Viação Flecha Branca abre vagas de emprego para contratação imediata; confira

A viação Flecha Branca, que integra o Consórcio Novo Trans, divulgou várias vagas de emprego para Cachoeiro de Itapemirim. Existem oportunidades para profissionais com diversos níveis de escolaridade e em diversas áreas.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail disponibilizado pela empresa [email protected] e preencher o campo “assunto” com o título da vaga pretendida.

Outra opção para os candidatos é enviar os currículos através do WhatsApp: (28) 99917-0073. A contratação é imediata.

De acordo com a Flecha Branca, a empresa oferece benefícios como: Vale-Alimentação; Vale-Transporte; Seguro de Vida; SEST/SENAT; Assistência de saúde; Assistência odontológica; Assistência psicológica; Fisioterapia; Assistência nutricional e Cursos profissionalizantes. Além disso, o colaborador também conta com Plano de saúde (Convênio com a TRINO – livre escolha para desconto em Folha do Funcionário).

Confira as vagas de emprego na Flecha Branca:

Motorista Urbano;

CNH categoria D ou E;

Ensino Médio completo;

Certificado do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros (original);

Experiência mínima de 2 anos da função.

Assistente Comercial;

Ensino Médio completo ou Superior.

Pacote Office Intermediário;

Boa comunicação Oral e Escrita;

Habilidade para resolução de problemas, dinamismo, atenção difusa e agilidade serão importantes.

Assistente Atendimento;

Desejável experiência com Redes Sociais e atendimento ao cliente;

Habilidade para lidar com o público, resolução de problemas, dinamismo, atenção difusa e agilidade serão importantes.

Mecânico (Diesel);

Ensino Fundamental/Médio completo;

Experiência mínima de 2 anos na função;

CNH categoria A e B;

Iniciativa e Trabalho em equipe.

Assistente Administrativo;

Ensino Técnico ou Superior em Administração ou afins;

Experiência em área administrativa com Sinistro;

Desejável experiência Pacote Office e Excel intermediário.

Estágio Superior;

Cursando Superior em Administração, Contabilidade, Tecnólogos ou afins;

Interesse em trabalhar em equipe;

Ser dinâmico e proativo;

Habilidade para lidar em planilhas de Excel;

Domínio em Pacote Office.

Técnico em Segurança do Trabalho

Registro no MTE ativo;

CNH (experiência com moto e carro);

NÃO é necessário experiência na função;

Conhecimentos em computador, disponibilidade para aprendizado e agilidade serão diferenciais importantes.