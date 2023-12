Viação Nova Itapemirim lança novas rotas interestaduais, confira!

A Viação Nova Itapemirim divulgou em suas redes sociais que está iniciando as operações de oito novas linhas interestaduais. As linhas ligam São Paulo a cidades no interior de Minas Gerais e no Norte Fluminense e do Rio de Janeiro ao interior do Espírito Santo.

Confira abaixo as novas linhas:

São Paulo X Mantena – Via Governador Valadares

São Paulo X Caratinga – Via Ipanema

São Paulo X Teófilo Otoni – Via Caratinga

São Paulo X Cataguases – Via Muriaé

São Paulo X Campos dos Goytacazes – Via Macaé

Rio de Janeiro X Cachoeiro de Itapemirim – Via Muqui

Rio de Janeiro X Cachoeiro de Itapemirim- Via Campos dos Goytacazes

Rio de Janeiro X Guarapari – Via Campos dos Goytacazes

Rio de Janeiro X Afonso Cláudio – Via Castelo

Leia também: Nova Itapemirim reativa guichê da rodoviária de Cachoeiro

Para saber os horários de partida de cada linha em ambos os sentidos, consulte o site da Nova Itapemirim.

As linhas eram operadas anteriormente pela tradicional e antiga Viação Itapemirim e posteriormente transferida para a Viação Kaissara, que também fazia parte do Grupo Itapemirim. Já fazia bastante tempo que tais linhas não eram operadas.Captura de tela 2023 12 03 085204Clique no banner em nosso site e adquira sua passagem da Nova Itapemirim

Com a reativação dessas oito linhas, os viajantes desses trechos passam a ter a opção de viajar com a Nova Itapemirim. E você pode adquirir passagens das novas linhas e de outras linhas já operadas pela Nova Itapemirim aqui no Ônibus & Transporte. Clicando nos banners da Nova Itapemirim no site ou no link (https://www.novaitapemirim.com.br) você consegue adquirir a passagem da empresa com desconto e viaja pagando mais barato.

Fonte: Ônibus & Transportes