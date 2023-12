Vídeo mostra o momento em que cobra é resgatada em Cachoeiro

Uma Jibóia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), na manhã desta quinta-feira (28), em um pé de acerola que estava localizada no quintal de uma casa no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: VÍDEO | Cobra em árvore assusta moradores em bairro de Cachoeiro

A moradora, Dyanna Rosa de Brito, relatou à nossa reportagem que estava dormindo quando o marido acordou ela e disse que tinha uma cobra no quintal. “Eu estava dormindo e meu marido me acordou dizendo que tinha uma cobra no pé de acerola. Fiquei assutada, pois tenho gatos no quintal e uma filha pequena em casa”, disse.

Imediatamente, Dyana acionou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que foi até a casa para fazer o resgate do animal. Em um vídeo feito pela moradora, mostra o momento em que os bombeiros realizam o trabalho silenciosamente, para que a cobra não se assuste com a presença de pessoas e acabe fugindo.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais informações sobre o resgate, mas até o momento, não obtivemos retorno.

VÍDEO: Dyanna Rosa de Brito