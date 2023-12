VÍDEO | Ônibus e retroescavadeira batem de frente em Cachoeiro

Uma batida, entre um ônibus e uma retroescavadeira deixou motoristas assustados, na tarde desta quinta-feira (21), na entrada do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Um vídeo feito por motoristas no local, mostra o ônibus com o parabrisa quebrado e a retroescavadeira de frente ao ônibus, parados no meio da avenida.

Não há informações de feridos. Entramos em contato com a Polícia Militar (PM), mas até o momento, não obtivemos retorno.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias