Filho de idosa atropelada em Cachoeiro desabafa após perda da mãe

O filho da idosa Creuzeli Fardin Simonato, de 68 anos, Alan Fardin, gravou um vídeo, na última quarta-feira (20), desabafando sobre a circulação do vídeo que mostra o momento em que a mãe é atropelada na avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro no dia 2 de dezembro.

O jornalista, Alan Fardin, disse que a mãe atravessou fora da faixa e que o motorista teria que ter parado e prestado socorro. “O motorista foi embora, mesmo com a pancada e prosseguiu. No meio do caminho, ele foi abordado por um motociclista que filmou tudo […]. Ele, visivelmente, embriagado, foi embora e dormiu, como se nada tivesse acontecido”, disse.

Segundo Alan, as pessoas estão fazendo comentários desnecessários sobre o acontecido, como se fosse uma partida de futebol. “Tá eu aqui tendo que explicar sobre o vídeo que está nas redes sociais, e as pessoas fora de contexto começam a compartilhar e comentar de forma aleatória e, principalmente, irresponsável e cruel. Parece que estão falando de uma partida de futebol, e não de uma mãe, uma filha, uma irmã que perdeu a vida e que tinha uma condição de vida muito boa”, relatou.

Alan explicou, ainda, que por conta da idade, sua mãe estava com a visão debilitada, e que antes do atropelamento, foi até o supermercado comprar coisas para os netos. “Por uma idosa de 68 anos, ela tinha uma visão cansada. A noite, ainda mais a noite, tem essa maior limitação. Ela saiu da minha casa a pé, comprar uma coisinhas para seus netos. Ao voltar pela mesma avenida, ela tentou atravessar pelo local que não era realmente o que deveria ser para atravessar”, lamentou.

Alan aproveitou e explicou o momento em que sua mãe, Creuzeli Fardim, é atropelada por um carro que trafegava na avenida. “Minha mãe tentou se bazear em um carro que veio na frente, e estava mais próximo do acostamento. E ela, ao fazer o golpe de vista, ela não conseguiu ver o carro de trás. Foi um movimento muito rápido onde ela tentou atravessar, e o carro de trás estava mais ao centro da via e, aí, teve o contato com o carro”, explicou.

Atropelamento

A aposentada Creuzeli Fardin Simonato, foi atropelada na noite do dia 2 de dezembro, enquanto tentava atravessar a avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar (PM), após o atropelamento, o condutor fugiu do local, sendo preciso motoristas que passavam no momento do atropelamento, segui-lo. No entanto, foi realizado um cerco e o veículo foi localizado estacionado no bairro Alto União, onde ele foi encontrado escondido nos fundos de uma residência.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 59 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal grave no trânsito decorrente de veículo conduzido por motorista com a capacidade psicomotora alterada, haja vista que praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor resultando lesão corporal de natureza grave (perigo de vida) praticada na faixa de pedestre e sem prestação de socorro. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória e o procedimento do flagrante já foi encaminhado à Justiça.

No entanto, o motorista Zeniel Louzada dos Santos, de 59 anos, fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Ele foi solto após a Justiça conceder a liberdade provisória e intimado a pagar uma fiança de R$ 3 mil.