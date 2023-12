Vila Belmiro é pichada com ameaças a jogadores e contra gestão Rueda

A eleição de Marcelo Teixeira para presidente ainda não apagou da memória dos torcedores santistas os vexames sob a direção de Andres Rueda que culminaram com o rebaixamento à Série B de 2024. Todavia, nesta segunda-feira (11), os muros da Vila Belmiro foram pichados contra a gestão que está se despedindo e também contra o atual elenco, com mensagem ameaçadora.

“Queremos sua vida”, apareceu escrito em uma das paredes da Vila Belmiro, ao lado de outra pichação de revolta que cobrava reformulação total. “Fora todo mundo”, cobrava, dizendo que a insatisfação era geral por causa da primeira queda em 111 anos de histórias.

Marcelo Teixeira disse ao Estadão na semana passada que o atual time “é muito ruim” e que não serve “nem para disputar a Série B.” Mesmo com dificuldade financeira por causa das poucas receitas que entrarão em 2024. Contudo, ele promete uma reformulação total para não iniciar sua campanha em rota de colisão com os torcedores.

Eleições

No sábado, dia da eleição, torcedores organizados tentaram invadir o local para protestar. A revolta desde a última rodada do Brasileirão é gigante. Nos muros da Vila, mais revoltas: “Jogadores lixos” e uma cruz ao lado dos nomes de Rueda, Zé Carlos (José Carlos Oliveira, vice-presidente) e (Fábio) Maradei, assessor de imprensa.

O clube trabalhou rápido e apagou as pichações, mas torcedores prometem continuar cobrando para que o elenco seja todo reformulado. Rueda fez um vídeo pedindo desculpas aos torcedores pela queda no fim de semana. Mas sairá na virada do ano apontado como o “pior presidente” da história.

Puxará uma fila que deve contar com muitos jogadores. Marcos Leonardo e Joaquim têm tudo para jogar na Europa, enquanto diversos jogadores devem ser dispensados ou negociados, como Soteldo, em tratativas com o rival Corinthians. Por outro lado, o zagueiro Domingos fez um post pedindo para ser contratado para jogar de graça na Série B. “Apenas por amor à camisa.”

Estadao Conteudo