Vitória vai receber mais 16 Parques Kids

Uma cidade com mais espaços para diversão e lazer das crianças e a garantia da qualidade de Vida. Assim é Vitória, com 36 Parque Kids entregues. E a Central de Serviços não para! Atualmente, a secretaria realiza, de forma simultânea, a instalação de mais 16 Parques Kids em vários bairros da cidade, que serão pontos de encontro das famílias e de muita diversão para a garotada.

Balanços, gangorras, castelinhos, circuitos, xilofones e metalofones, fazem parte dos espaços. Como ninguém pode ficar de fora da brincadeira, as crianças receberão brinquedos de qualidade e acessíveis. Os locais onde os novos brinquedos serão instalados contam ainda com nova pavimentação sendo possível a colocação de pisos emborrachados que facilita a higienização e manutenção, além de toda tecnologia de absorção de impacto e também de água das chuvas.

Os locais que recebem os novos parques kids são:

01) Santa Martha

02) Enseada do Suá

03) Andorinhas

04) São José

05) Santos Reis

06) Santa Helena

07) Resistência

08) Mata da Praia

09) Santa Cecília

10) Parque Horto de Maruípe

11) Redenção

12) Jardim Camburi

13) Ilha do Príncipe

14) Inhanguetá

15) Ilha das Caieiras (com duas instalações em pontos diferentes).

O secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, explicou a importância das intervenções para a cidade. “É muito bom ver que esses locais, alguns que estavam quase abandonados, estão sendo retomados e utilizados da forma correta, se tornando um lugar de encontro das famílias, dos amigos e lazer para as crianças”, disse.

Inauguração Park Kids Bairro República

Orientação

É importante que os pais e responsáveis fiquem atentos às placas de orientação instaladas nos parque, elas ajudam a instruir a forma correta de uso e normais do local.

“Pedimos aos pais, tios, avós, que fiquem atentos para que as crianças possam brincar de forma adequada. Os brinquedos são novos, então pedimos que a utilização seja correta como idade e quantidade de crianças que utilizam o mesmo brinquedo. Seguindo as orientações eles continuarão em perfeitas condições da forma como estão sendo colocados, assim a criançada pode se divertir por muito mais tempo”, orientou Leonardo Amorim.