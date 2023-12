Com as festas de fim de ano, é normal se programar para curtir as férias, não é verdade?! Porém, tutores de cães e gatos, além de organizar a viagem, precisam pensar, caso não consigam levá-los, em um local seguro ou uma pessoa de confiança para deixar os animaizinhos. Sendo assim, você sabe onde deixar o seu pet nas férias aqui pelo Sul do Estado?

Leia também: Animais também sofrem com o calorão! Veterinária conta como manter a saúde do seu pet

Foi pensando em responder esta pergunta que o Guia A foi em busca dos principais locais que oferecem hospedagem ou pet sitter (quando a pessoa cuida do animal na casa do tutor), em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo.

Antes de mais nada, é imprescindível fazer uma pesquisa e estudar os locais onde os pets receberão carinho e todos os cuidados necessários, enquanto o tutor estiver fora. Afinal, se a separação é inevitável, nada melhor do que saber onde deixar o seu pet nas férias.

Hotel Tia Tati

No Hotel Tia Tati os hóspedes ficam quase que “em casa”

Uma das pioneiras em hospedagem para animais em Cachoeiro de Itapemirim é Tatiana Andrade, proprietária do Hotel Tia Tati, que fica no bairro Independência. O espaço está aberto há nove anos e é um dos mais procurados pelos tutores para deixar o pet nas férias, isso porque lá os animais tem supervisão 24 horas e podem ficar livres junto com outros animais.

No entanto, para que o pet possa se hospedar lá durante as férias há uma série de regras a serem cumpridas. Por exemplo: estar com a vacinação, vermifugação e carrapaticida em dia; não ter doenças infecto contagiosas e ser sociável com outros cães e gatos. Além disso o porte dos animais precisa ser entre 10 e 20 quilos.

“Aqui o pet nunca fica sozinho, tem a liberdade de socializar com outros animais, dorme onde quiser, tenho espaço para idosos, usuários de fraldas, cegos, surdos, alimentação especial e se precisar fazemos medicações no horário. Minha casa tem dois andares totalmente telados oferecendo total segurança aos meus hóspedes, além disso sou a única que oferece estadia para gatos”.

Os valores variam entre R$30,00 para a creche, R$50,00 a diária ou pacote de R$150,00 para hospedagem de sexta a domingo. É preciso pagar 50% do valor para reserva de vagas. Em caso de emergências é necessário deixar contatos dos veterinários de confiança do tutor. Caso contrário Tatiana informa que aciona os profissionais com quem ela tem mais proximidade e esteja de plantão naquele dia.

Pet Shop Hotel

No Pet Shop Hotel são aceitos cães de grande porte

No mercado pet há quatro anos o Pet Shop Hotel, localizado no bairro Caiçara, oferece uma estrutura que conta com espaço seguro e ventilado para recreações para os pets, aliás, lá somente são aceitos cachorros e de todos os portes.

Os valores praticados são de R$40,00 a diária para animais de pequeno porte e R$50,00 para grande porte. Já os pacotes são feitos de acordo com a permanência do pet no local ou em datas especiais como fim de ano e carnaval.

De acordo com a proprietário do espaço, Lorena Camporês, em caso de emergência os proprietários informam que eles têm parcerias com veterinários para que os animais sejam amparados imediatamente. “Para se hospedar lá é preciso que os tutores levem caminha, comedouro e bebedouro individual, ração para os dias que ficará no hotel, coleira para os passeios e o brinquedo que o melhor amigo mais goste”, informa.

Colosso Hotel Pet

E que tal deixar o seu pet nas férias em um local longe dos centros urbanos, com toda estrutura de um sítio? Assim pode ser definido o Colosso Hotel Pet, que fica no bairro Aeroporto e está no mercado há cinco anos.

O Colosso Hotel Pet fica numa área de sítio

Por lá a estrutura foi construída para dar mais comodidade aos hóspedes, como por exemplo apartamentos individuais onde eles têm privacidade para se alimentar e dormir. Já durante o dia, os pets podem participar de atividades recreativas (os não sociáveis têm seus momentos de forma individual).

O Colosso Hotel Pet hospeda cachorros, peixes, porquinho da índia e até pássaros. De acordo com a cuidadora Iza Mara, o diferencial do Colosso é o amor dedicado a cada pet. “Cuidamos como se fossem nossos, com todo amor, carinho, responsabilidade, e principalmente o respeito a individualidade de cada pet que chega aqui”.

Caso se interesse em hospedar seu pet lá nas férias é importante saber é preciso fazer um cadastro inicial onde o tutor informa contato do veterinário do animal. “Também temos nossos parceiros veterinários que podemos contar em caso de emergência, mas vale ressaltar que nesses cinco anos nunca tivemos nenhuma intercorrência com nossos hóspedes”, frisa Iza.

Se você pretende deixar o seu pet nas férias no Colosso os valores variam entre R$40,00, 50,00 e 60,00 a diária. O local não tem pacotes prontos, porém em hospedagem acima de 15 dias há desconto. Esses valores podem sofrer alterações durante o ano.

Miler Calassara – pet sitter e dog walker

Se o seu melhor amigo não curte ficar fora de casa por qualquer que seja a razão a saída pode ser chamar um pet sitter ou em bom português, um cuidador de animais. Em Cachoeiro de Itapemirim quem oferece este serviço é Miler Calassara.

Miller oferece o serviço de cuidar do pet na própria casa

Ele vai até a casa do cliente e documenta toda rotina do pet, além de fazer a troca de água e comida e higienização do ambiente. “A visita dura 30 minutos e nesse tempo faço vídeos e fotos para enviar para o tutor, brinco com os animais, em alguns casos levo apenas os cães um pouco na rua. Geralmente faço duas visitar por dia, uma parte da manhã e outra parte da tarde, no entanto a frequência depende do tutor”, explica Miler.

Os valores variam entre R$40,00 e R$50,00 e para o período de férias ele oferece pacotes em torno de R$300,00 a R$350,00 contendo três visitas uma por dia. A boa notícia é que o profissional cuida são só de cães e gatos, mas também de pássaros, roedores, aves, peixes, equinos, suínos, etc. O único requisito é que eles sejam dóceis.

Outro ponto importante é que o tutor que optar por deixar seu pet sob os cuidados de Miler precisa informar alguém que possa auxiliá-lo caso ocorra alguma emergência. Ele conta ainda que mesmo que o animal seja idoso e requeira cuidados especiais, não há problema. Ele irá entender a rotina do pet e assim oferecer o melhor ambiente para que ele fique tranquilo e seguro durante a ausência do tutor.

Pré requisitos para deixar seu pet em hotéis

Vacinação em dia

Vermifugação em dia

Desparatização em dia

Ração habitual do pet (ou outros alimentos)

Se quiser panos, caminhas e brinquedos

Guia para passeios

Você sabe onde deixar o seu pet nas férias?

Hotel Tia Tati

(28) 99952-0651

Rua Agripino de Oliveira, nº 27 – Bairro Independência (próximo ao Fórum)

Miler Calassara – Pet Sitter e Passeador de cães

(28) 99963-3574

Atendimento em domicílio

Pet Shop Hotel

(28) 99932-0566

Rua Quirino Gonçalves, 33, Bairro Caiçara

Colosso Hotel Pet

(28) 99909-4696

Rua Joana Payer – Bairro Aeroporto