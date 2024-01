2ª rodada do Capixabão começa com dois jogos nesta terça (23)

Depois da estreia de arrepiar, o Capixabão tem sequência com a 2ª rodada, que começa com dois jogos nesta terça-feira (23). Todas as partidas da rodada e da competição serão transmitidas pela TVE, emissora pública dos capixabas.

Sobretudo, Jaguaré e Porto Vitória são os primeiros times a entrarem em campo, às 19h, no estádio Conilon. Pouco depois, às 20h, começa o duelo entre Vitória e Serra, no estádio Salvador Costa.

Aliás, mais duas partidas acontecem na quarta-feira (24): Estrela do Norte contra Nova Venécia, no Sumaré, e o clássico entre Rio Branco AC e Desportiva, às 20h, no Kleber Andrade. Contudo, a 2ª rodada termina na quinta (25), com Rio Branco FC e Real Noroeste, às 19h45, no estádio Olímpio Perim.

Vitória, líder pelo saldo de gols, Nova Venécia, Desportiva Ferroviária, Jaguaré e Porto Vitória venceram na primeira rodada e por isso já somam três pontos na tabela. As demais equipes tentam pontuar pela primeira vez.

O Capixabão Superbet 2024 levará o campeão à três competições nacionais de 2025: Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Aliás, o vice-campeão também se classifica para a Copa do Brasil do ano que vem.

A competição tem o patrocínio da Superbet, plataforma de apostas esportivas, e o investimento do Governo do Estado por meio do Banestes, da Sesport e da TVE, emissora pública dos capixabas que transmite todas as partidas do campeonato. Aliás, a bola é da Kagiva.

Confira os jogos da 2ª rodada do Capixabão:

Jaguaré x Porto Vitória (23/01, 19h, Conilon, Jaguaré)

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Transmissão: TVE (YouTube e Facebook)

Vitória x Serra (23/01, 20h, Salvador Costa, Vitória)

Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Transmissão: TVE (TV aberta canal 2.1; NET/Claro canal 15; RCA canal 05, YouTube e Facebook)

Estrela do Norte x Nova Venécia (24/01, 19h, Sumaré, Cachoeiro)

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Transmissão: TVE (YouTube e Facebook)

Rio Branco AC x Desportiva Ferroviária (24/01, 20h, Kleber Andrade, Cariacica)

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Transmissão: TVE (TV aberta canal 2.1; NET/Claro canal 15; RCA canal 05, YouTube e Facebook)

Rio Branco FC x Real Noroeste (25/01, 19h45, Olímpio Perim, Venda Nova)

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Transmissão: TVE (TV aberta canal 2.1; NET/Claro canal 15; RCA canal 05, YouTube e Facebook)