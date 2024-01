Acidente grave com trator mata servidor durante trabalho em Iúna

Um servidor da Prefeitura de Iúna, de 57 anos, morreu após ser prensado por uma retroescavadeira durante o trabalho na tarde da última quarta-feira (24), no município de Iúna, região do Caparaó.

De acordo com a Polícia Militar, um colega de trabalho da vítima relatou que ele estava operando uma retroescavadeira fazendo o transbordo de lixo, quando, durante uma manobra, a vítima teria surgido de repente ao lado da máquina, próximo a um barranco.

Mesmo tendo freado, a máquina teria derrapado, momento em que a lâmina dianteira bateu no tórax do homem, que foi imediatamente socorrido para a Santa Casa de Iúna.

O homem estava em atendimento médico no hospital, mas por volta das 15h seu quadro teria se agravado, morrendo minutos depois.

O corpo da vítima de 57 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Prefeitura de Iúna lamentou a morte do servidor ocorrido durante o trabalho.

“Neste momento de dor, a Prefeitura do município de Iúna expressa as mais sinceras condolências por esta inestimável perda, e roga à Deus para que conforte os corações dos familiares e amigos”.

