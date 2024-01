Trabalhador morre após ser imprensado contra mureta em Presidente Kennedy

Um trabalhador de 44 anos morreu na manhã desta quarta-feira (24), enquanto trabalhava em uma obra na localidade de Campo Novo, zona rural de Presidente Kennedy. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

De acordo com informações da Prefeitura de Presidente Kennedy, a vítima trabalhava como operador de uma empresa fornecedora de material da empresa, que foi contratada para a construção da praça saudável na comunidade de Campo Novo, interior do município.

Leia também: Polícia prende suspeitos de assassinar jovem em Presidente Kennedy

O trabalhador morreu após ser imprensado entre uma das mureta da construção e o caminhão munck, que tombou pelo fato do operador não ter patolado uma das sapatas, que firmam o veículo no solo, enquanto realizava o descarregamento de paletes de piso pavi-s.

Segundo a empresa fornecedora de material, o trabalhador tinha vasta experiência nesse tipo de serviço, e por algum motivo descumpriu com norma técnica de segurança, o que infelizmente resultou no trágico acidente.

A Prefeitura de Presidente Kennedy ressalta que “o operador não faz parte de seu quadro de funcionários, mas da empresa fornecedora da nossa contratada para a construção da Praça Saudável, entretanto, servidores municipais estão no local prestando o apoio necessário”. A Prefeitura de Presidente Kennedy lamenta a fatalidade e se solidariza com a família e amigos do trabalhador.

A Polícia Civil de Presidente Kennedy vai apurar as causas do acidente. O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.