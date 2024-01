Adolescente conduzindo uma moto fura blitz e atropela policial em Anchieta

Um adolescente de 17 anos, que estava conduzindo uma moto, atropelou um policial militar durante uma blitz na rodovia ES-060, região de Maimbá, em Anchieta, no litoral Sul Capixaba. O acidente aconteceu na última quinta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motociclista foi abordado durante uma blitz da Operação Visibilidade, reduziu a velocidade e direcionou a moto ao local indicado para a inspeção, dando a entender que iria parar. Porém, em seguida ele acelerou e arrancou o veículo para fugir, ignorando todas as ordens de parada.

Um policial que estava a cerca de 30 metros da motocicleta notou as intenções do adolescente, se posicionou de modo seguro e emitiu diversas ordens de parada. Entretanto, o motociclista, ao perceber que seria abordado pelo policial, guiou a moto na direção do PM e o atropelou, fugindo em seguida pela rodovia.

O militar foi atingido com força e foi caiu ao chão já desacordado e com grande sangramento na cabeça. Enquanto alguns policiais prestavam socorro ao PM, outras equipes seguiram no encalço do motociclista.

O jovem ignorou todas as ordens de parada dadas pela PM e sinais, fazendo com que um dos policiais efetuasse um disparo no pneu traseiro da moto, momento em que o adolescente caiu do veículo.

Ao ser abordado foi constatado que se tratava de um menor e nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre o ato cometido, o adolescente disse que ficou com medo de perder a moto, já que não tem idade para guiar e o veículo estava com licenciamento atrasado.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari. O militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao PA do município e posteriormente transferido para Cachoeiro de Itapemirim.