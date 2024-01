Advogada e cliente são executados a tiros ao deixarem delegacia

O assassinato de uma advogada e seu cliente na última terça-feira (30), na saída da delegacia de Santo Antônio, município do Rio Grande do Norte, mobilizou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).

Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, e o cliente Janielson Nunes de Lima, de 25, foram mortos por volta das 15h30, a cerca de 600 metros da delegacia.

Janielson, conhecido como ‘Gordinho da Batata’, era apontado como principal suspeito pela morte de João Victor Bento da Costa, de 19 anos, ocorrido na manhã do último domingo (28). O crime ocorreu durante uma vaquejada no Parque Maria Salete, na mesma cidade.

De acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM-RN) ‘Gordinho da Batata’ foi conduzido para a delegacia na manhã desta terça (30). Assim que ele e a advogada deixaram o local tiveram o carro alvejado por criminosos, ainda não identificados.

Após os tiros, o veículo de Brenda colidiu com um segundo veículo. Eles morreram no local.

CFOAB, OAB/RN e CAARN cobram investigação rigorosa

Por meio de nota oficial, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), a Seccional no Rio Grande do Norte (OAB/RN) e sua Caixa de Assistência (CAARN) disseram que receberam “com profunda indignação, a notícia sobre o assassinato da jovem advogada Brenda dos Santos Oliveira”.

Ainda, segundo a nota, “a advogada estava em pleno exercício de sua profissão quando foi alvo de um ato de violência injustificável, no município de Santo Antônio, no interior do Rio Grande do Norte”.

“De imediato, a OAB-RN, por meio de sua diretoria e da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, requereu ao secretário de Segurança Pública do Estado o acompanhamento rigoroso das investigações.

Ainda na tarde desta terça-feira (30), foi designado pelo presidente da OAB-RN, Aldo Medeiros, que a Comissão da Advocacia Criminal, por meio de seu presidente, Anesiano Ramos, acompanhe o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil. Também foi designado que a Subseção de Goianinha intermedeie a assistência necessária aos seus familiares, a ser prestada pela seccional.

O crime contra uma advogada em seu exercício profissional, além de uma violência bárbara, é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito. O Sistema OAB seguirá vigilante para que o crime não caia na vala da impunidade”, completa a nota.