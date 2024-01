Ajude a Emilly! Familiares pedem doação para tratamento em Cachoeiro

Familiares da pequena Emilly Ferreira da Silva, de apenas 7 meses, estão pedindo doação para a criança que está internada desde maio realizando um tratamento no Instituto do Coração do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).

Leia também: Ajude o Fábio! Famíliares pedem ajuda no tratamento de jovem de Cachoeiro

A mãe Kevillyn Lopes contou que a filha nasceu com um probleminha no coração devido a complicações no parto. “Minha filha já nasceu com esse problema. Tive complicações no parto quando ela nasceu. Passou do tempo e induziram o parto para ser normal, sendo que era cesária”, disse.

No entanto, a avó Patrícia Lopes disse que a neta precisou ser intubada por conta de um problema no fígado, mas já saiu da intubação. “Minha neta estava intubada pois o fígado estava crescendo. Graças à Deus agora ela saiu e foi para o quarto”, contou.

Kevillyn disse ainda que está cuidando da filha sozinha e que o pouco do dinheiro que recebe transfere para o tratamento da Emilly. “Fralda e assistência só eu que ajudo, pois fico de companhia com ela no hospital. Por conta disso, não tenho tempo de trabalhar. O que ajuda é o R$ 600,00 que recebo”, explicou.

A pequena Emilly está precisando de doações de fraldas M e G, shampoo, sabonete, perfume, lenço umedecidos, entre outros produtos de higiene. As doações podem ser entregues na portaria de vidro do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) ou através do Pix (28) 99939-7035 – Patrícia Lopes Viana