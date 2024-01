Alagamentos e queda de árvore: chuva provoca transtornos em Cachoeiro

A chuva forte que atingiu boa parte do Espírito Santo neste domingo também provocou transtornos em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade do Sul do Estado. Segundo Boletim Extraordinário, divulgado na manhã desta segunda-feira (22) pela Defesa Civil Estadual, o município recebeu um acumulado de 43,02 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

A chuva, que veio acompanhada de trovões e relâmpagos, provocou pontos de alagamentos em diversos pontos da cidade, principalmente no bairro Nova Brasília, no trevo da Coca-Cola e no trevo do bairro Aeroporto.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil da cidade, Ignácio Daróz, o órgão recebeu seis chamados. Foram registrados abertura de buraco no trevo do bairro IBC, rua cedendo nos bairros São Francisco de Assis e Caiçara, queda de árvore no bairro Marbrasa. Além disso, uma casa alagada e houve queda de muro no Novo Parque.

Não há registro de moradores feridos, desabrigados ou desalojados.

Confira alguns registros da chuva em Cachoeiro: