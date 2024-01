Alegre: ex-prefeito morre aos 105 anos

Morreu, aos 105 anos, o ex-prefeito do município do Alegre, Ary Fiorezi de Oliveira. O falecimento do ex-chefe do Poder Executivo municipal foi anunciado, neste domingo (21), pela prefeitura.

“É com profundo pesar que a administração municipal informa o falecimento do ex-prefeito Ary Fiorezi de Oliveira. Decretamos luto oficial por três dias”, diz o texto. A causa da morte nem locais e horários de velório e sepultamento não foram divulgados.

Quem foi Ary

Ary nasceu em 26 de maio de 1918, na cidade de Pirapetinga, em Minas Gerais. Ele completou 105 anos em maio do ano passado. Segundo dados da Prefeitura de Alegre, o mineiro chegou ao município em 1921, aos 3 anos de idade, com a sua família, e desde jovem dedicou-se a vida no comércio. Como político teve duas passagens pelo executivo, uma como prefeito (1954-1959) e outra como vice-prefeito.