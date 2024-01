Alegre mobiliza setor turístico para tornar cidade referência no ES

A Prefeitura Municipal de Alegre, através da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), começou, na última quarta-feira (24), uma mobilização dos prestadores de serviços turísticos da cidade para a participação do “Desafio CADASTUR 2024”, lançado pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

A iniciativa, que segue até o dia 23 de abril, tem como objetivo premiar o município que atingir a maior pontuação em ampliação de cadastros regulares no sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo.

O regulamento pode ser conferido por meio do: https://setur.es.gov.br/cadastur.

Como se cadastrar:

O cadastro é gratuito e deve ser efetuado através do site www.cadastur.turismo.gov.br , seguindo as instruções da aba “sou prestador”.

Após realizar os procedimentos de cadastro, o requerente deve aguardar a homologação do Ministério do Turismo.

Conforme disposto nos artigos 21 e 22 da Lei n.º 11.771, de 17 de setembro de 2008, o cadastro tornou-se obrigatório e é válido por 2 anos.