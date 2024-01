Anchieta se garante no topo do ranking de geração de empregos em 2023

Mais um dado oficial confirma a constante melhora na economia do município gerada pelas ações da Prefeitura de Anchieta. O Governo do Estado divulgou estatística que mostra a agência local do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no topo do ranking 2023 de vagas de emprego captada para a população.

O Sine de Anchieta obteve o maior percentual da taxa de colocados por encaminhamento feito: 32,7%, ficando na frente de municípios de maior população, como Cariacica (12,1%), Cachoeiro de Itapemirim (5,81%), Colatina (5,1%), Aracruz (14,83%) e Linhares (10,59%).

“Nós somos o Sine que teve o maior percentual de efetivação, quando os candidatos ao emprego foram encaminhados pelo Sine de Anchieta e contratados pelas empresas”, resumiu o gerente do Sine, Gustavo Rovetta.

Confira AQUI a planilha com indicadores de desempenho.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, comemorou o resultado. “Nosso trabalho está focado, desde o começo, em melhorar a vida das pessoas. E a captação de vagas das empresas para nossos trabalhadores é uma ação muito importante, resgata a dignidade das pessoas”, disse.

“Anchieta viveu momentos difíceis em sua economia após a paralisação da cadeia produtiva da Samarco. Mas a prefeitura não ficou parada. Criamos o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora e agora é a população quem está colhendo os frutos”, ponderou o prefeito.