Anchieta: socorristas do NOTAER evitam morte de idosa por infarto

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER) evitou a morte de uma idosa, de 67 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio + supra de ST. O resgate, que ocorreu no município de Anchieta, na última terça-feira (23), só foi divulgado pelo órgão nesta quinta-feira (25), após o recebimento do quadro clínico da idosa.

De acordo com o Notaer, a idosa estava em estado gravíssimo quando foi socorrida para o Hospital Evangélico. Momentos antes do embarque, “a paciente já havia apresentado, por três vezes, fibrilação ventricular, contida pela utilização do equipamento de descarga elétrica.

“Recentemente nossos operadores de suporte médico receberam um fibrinolítico de alto custo (Alteplase) que, em poucos minutos, fora capaz de estabilizar a frequência cardíaca da paciente e propiciar seu célere transporte (sem a necessidade de pouso emergencial)”, explicou o Notaer por meio da sua rede social.

Nesta quinta-feira (25), o órgão recebeu a informação de que a idosa suportou os procedimentos médicos e estava com o estado de saúde estável.

A equipe médica envolvida credita o sucesso da missão ao fibrinolítico, responsável por estabilizar a paciente e evitar que ela morresse ainda em Anchieta. Segundo o Notaer, a ação do medicamento no processo de emergência possibilitou a remoção aérea e o acesso ao tratamento especializado em Vila Velha/ES.