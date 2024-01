Apesar de alerta para o Sul do ES, tempo pode surpreender em Cachoeiro

Apesar de alerta para chuvas intensas e rajadas de vento no Sul do Espírito Santo, o tempo pode surpreender na cidade de Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (28).

De acordo com o instituto meteorológico Clima Tempo, a previsão do tempo para a cidade é de sol com algumas nuvens, mas com a possibilidade de 67% de chuva rápida durante o dia e à noite. A expectativa é de que chova cerca de 10mm.

As temperaturas variam entre mínima de 22º e máxima de 29º.