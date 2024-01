BR 101: acidente envolvendo carro e bicicleta deixa um morto no ES

Uma pessoa morreu após um grave acidente na noite deste sábado (27), na BR 101, no município de São Mateus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a morte foi provocada por causa de uma batida entre um carro e uma bicicleta no km 67 da rodovia, por volta das 22h10.

O condutor da bicicleta morreu no local do acidente.

