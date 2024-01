Após acordo, greve dos profissionais da limpeza urbana é encerrada

A paralisação dos profissionais da limpeza urbana de Cachoeiro de Itapemirim chegou ao fim na noite da última terça-feira (23). Um acordo entre o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espirito Santo (Selures) e o Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimpe-ES), encerrou a greve. Uma nova assembleia dos trabalhadores foi convocada para a próxima quarta-feira (31).

De acordo com o diretor do Sindilimpe-ES, Bruno Borges, parte das reivindicações dos trabalhadores foi aceita pelo Selures. “Agora, essas reivindicações aceitas serão repassadas aos trabalhadores durante a assembleia, que está marcada para o dia 31. Então, até essa data, a greve está cessada”, explica.

Os trabalhadores de Cachoeiro aderiram à paralisação na última terça-feira (23). Profissionais dos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari.

Os trabalhadores de Cachoeiro reivindicavam 15% de reajuste salarial, equiparação salarial com a Grande Vitória, plano de saúde e tíquete de alimentação linear no valor R$ 1 mil de forma “fixa”, ou seja, sem descontos em caso de atestado/declarações, férias ou diferença de escala.

No entanto, o acordo entre os Sindicatos prevê reajuste salarial para várias funções, além de equiparação salarial com os trabalhadores de Aracruz, e redução da jornada de trabalho. “Vamos aguardar a assembleia para sabermos se retomamos a paralisação ou se nossas reivindicações serão atendidas”, completa Bruno.

