Greve na limpeza urbana: profissionais de Cachoeiro aderem ao movimento

Os profissionais da limpeza urbana de Cachoeiro de Itapemirim aderiram à paralisação dos trabalhos nesta terça-feira (22), seguindo o movimento dos municípios da Grande Vitória. Com isso, o serviço de coleta de lixo na cidade está interrompido.

A paralisação é resultado de um impasse entre o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espirito Santo (Selures) e o Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimpe-ES). Uma nova mediação, convocada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), será realizada ainda nesta terça-feira (23).

Leia também: Combate à dengue: confira itinerário dos termonebulizadores em Cachoeiro

De acordo com o diretor do Sindilimpe-ES, Bruno Borges, as negociações com o Selures se arrastam desde dezembro do ano passado. “Eles resolveram deixar para o juiz decidir sobre o reajuste. Convocamos uma assembleia e os profissionais decidiram pela greve”, explica Bruno.

Os trabalhadores de Cachoeiro reivindicam 15% de reajuste salarial, equiparação salarial com a Grande Vitória, plano de saúde e tíquete de alimentação linear no valor R$ 1 mil de forma “fixa”, ou seja, sem descontos em caso de atestado/declarações, férias ou diferença de escala.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro informa que foi surpreendida na manhã desta terça-feira (23) com o anúncio da paralisação dos serviços de coleta de lixo no município.

A nota diz ainda que “é bom ressaltar que não foi respeitado o prazo de 72h, estabelecido por lei, em relação a comunicação de paralisação das atividades. Agora pela manhã, os sindicatos patronal e o dos trabalhadores estão reunidos, em Vitória, para negociar um acordo salarial”.

A Prefeitura de Cachoeiro pede a população para que quem puder, armazene seu lixo em casa até que a situação seja resolvida.