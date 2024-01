Após boatos, família confirma se corpo encontrado era de Diegão

Um corpo do sexo masculino foi encontrado preso às pedras dentro do rio Itapemirim no KM 414, na divisa entre os municipíos de Cachoeiro e Itapemirim, próximo a ponte da Safra.

Tão logo, começaram a correr boatos em grupos de whatsapp fotos, vídeos e pessoas sugerindo ser de Diego Silva Velasco, de 38 anos, conhecido em Cachoeiro como Diegão.

Pessoas afirmaram ser ele o corpo encontrado embora em avançado estado de decomposição, não sendo possível fazer tal identificação tão precisa.

Porém, uma irmã de criação de sua mãe que mora próxima a sua casa, tratou de tranquilizar a todos, desmentindo todos os boatos. “Diego está na casa da mãe dele agora deitado”, disse. Ela informou ainda que ele está bem e tranquilo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência segue em andamento e o corpo ainda não foi identificado.

Foto: Divulgação Silvana Mara