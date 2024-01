Corpo é encontrado preso às pedras no rio Itapemirim

Um corpo foi encontrado preso às pedras dentro do rio Itapemirim no km 414, na divisa entre Cachoeiro e Itapemirim, próximo a ponte da Safra. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar, o encontro de cadáver aconteceu na tarde desta terça-feira (30).

Leia também: Mulher é atropelada na faixa de pedestre em Guaçuí

Segundo o CBMES, a equipe foi acionada para ocorrência de encontro de cadáver no local. O solicitante informou que havia um corpo dentro do rio, preso às pedras.

Uma equipe foi encaminhada e a ocorrência está em andamento. Mais informações em instantes.