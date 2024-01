Após jogo polêmico, Vasco faz confronto direto no Campeonato Carioca

O Vasco da Gama quer deixar para trás as polêmicas envolvendo a arbitragem do jogo contra o Bangu e buscar a vitória diante do Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31), às 18h10, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela quinta rodada Da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

Apesar de seguir invicto, o empate por 2 a 2 com o Bangu em Brasília (DF), com um gol de pênalti sofrido no último lance, não deixou o Vasco assumir a liderança. Com oito pontos, o cruzmaltino é o quarto colocado.

Em relação ao time que entrou em campo no último final de semana, o técnico Ramón Díaz não vai poder contar com o meia Paulinho, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e vai passar por cirurgia de ligamentos, com previsão inicial de retorno de oito meses. Praxedes, que entrou e fez o primeiro gol, é o provável substituto.

Outra mudança que o treinador argentino será forçado a fazer também é no meio-campo. Expulso com quatro minutos de jogo, o volante Jair cumpre suspensão automática e dá lugar para Zé Gabriel. No ataque, existe a dúvida entre Rossi e Erick Marcus.

O Nova Iguaçu vai em busca da reabilitação depois de ter perdido a invencibilidade – 3 a 0 para o Fluminense – e o técnico Carlos Vitor vai ter o retorno do centroavante Carlinhos, que brilhou nas categorias de base do Corinthians e cumpriu suspensão na última rodada.

Com sete pontos, o Nova Iguaçu tenta surpreender o Vasco da Gama para não se distanciar dos quatro primeiros colocados.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

NOVA IGUAÇU – Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Ítalo Silva; Ronald, Albert e Igor Guilherme; Bill, Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO – Léo Jardim; Robert Rojas, João Victor, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Payet; David, Rossi (Erick Marcus) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO – João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)

HORÁRIO – 18h10

LOCAL – Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

