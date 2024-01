Arena de Verão agita Vila Velha com diversas atividades esportivas e recreativa

Vila Velha se prepara para receber a Arena de Verão, um evento que promete animar a Praia da Costa com atividades esportivas. O evento, que acontece de 12 a 28 de janeiro, oferece ao público uma série de atrações gratuitas.

O evento ocorrerá na avenida Antônio Gil Veloso, em frente ao Quality Hotel, transformando as areias do município em um palco de atividades esportivas e de entretenimento. A abertura será na sexta-feira (12), às 18h, com uma apresentação de Ginástica Rítmica (GR), com crianças e adolescentes que participam do núcleo esportivo gratuito oferecido pela prefeitura.

A programação esportiva inclui competições de jiu jitsu, kickboxing, futevôlei, beach soccer e outras modalidades. Haverá também aulas gratuitas de dança e ritmos, circuito funcional e beach tennis. Destaque para o Desafio das Estrelas de Futevôlei, marcado para o dia 21, com atletas de renome nacional, como Lane (ES), Ray (ES), Lana (DF), Vanessa, Paraná (DF), Victor (DF), Renan (ES) e Rhuan (ES).

O encerramento, no dia 28, contará com o Desafio das Estrelas de Beach Soccer, também reunindo grandes nomes da modalidade, como Junior Negão, Mão, Benjamin, Neném, Robertinho, Buru, Juninho Bebê, Rui Mota, Rafinha, Bruno Malias, Erich, Chico, Marquinhos e Canal.

“A Arena representa uma oportunidade incrível para promover a integração através do esporte e do lazer, oferecendo diversas atividades gratuitas para todas as idades. O esporte é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social, saúde e bem-estar. É um momento para fortalecer os laços comunitários, incentivar estilos de vida saudáveis e desfrutar do melhor que nossa cidade tem a oferecer. Esperamos ver todos lá, aproveitando e celebrando o esporte em nosso belo cenário à beira-mar”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida.

A Arena Esportiva de Verão é uma iniciativa da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando promover o lazer e o esporte na cidade.

Confira a programação da Arena de Verão:

Sexta (12)

18h – Apresentação de ginástica rítmica dos alunos do projeto Campeões da Vila, das equipes Escola de Campeãs, Lorena Sartóri Excelence, Escola Sônia Santos de Ginástica Rítmica e PROJAEC.

Sábado (13)

8 às 12h – Aulão aberto de Cross Fit com Desafio de Remo

18 às 21h – Copa das Comunidades de Jiu Jitsu e de Kickboxing

Domingo (14)

8 às 12h – Dopaminados Kids (recreação infantil)

10 às 14h – Lazer infantil, com brinquedos infláveis gratuitos

Segunda a sexta (15 a 19)

7 às 8h – Circuito funcional, danças e ritmos

12h30 e 17h – Aulas de zumba

8 às 12h – Torneio Infantil de Beach Soccer (masculino e feminino)

14 às 17h – Lazer infantil, com brinquedos infláveis gratuitos

18 às 21h – Torneio Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)

Sábado (20)

8 às 18h – Torneio de Futevôlei (masculino e feminino)

12h30 e 17h – Aulas de zumba

18 às 20h – Culto dos Jovens da Igreja Missão Praia da Costa

Domingo (21)

8 às 12h – Final do Torneiro de Futêvolei (masculino e feminino) e Desafio das Estrelas de Futevôlei, com presença dos atletas como: Lane (ES), Ray (ES), Lana (DF), Vanessa, Paraná (DF), Victor (DF), Renan (ES), Rhuan (ES).

12h30 e 17h – Aulas de zumba

Segunda a sexta (22 a 26)

7 às 8h – Circuito funcional, danças e ritmos

8 às 12h – Clínica de Beach Tennis – PC MIL

14 às 17h – Lazer infantil, com brinquedos infláveis gratuitos

16 às 20h – Clínica de Beach Tennis – PC MIL

Sábado (27)

8 às 14h – Torneio de Beach Tennis (masculino e feminino)

14h30 e 18h – Aulas de zumba

18h – Culto dos Jovens da Igreja Missão Praia da Costa

Domingo (28)

8 às 14h – Finais de Beach Soccer adulto e master (masculino e feminino)

14h30 e 17h – Aulas de zumba