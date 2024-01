Atílio Vivácqua: caminhão bate e motorista fica preso às ferragens

O motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após o veículo bater em um barranco no início da tarde desta terça-feira (30), no bairro Amapá, em Atílio Vivácqua. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada para ocorrência de trânsito com vítima.

Segundo o CBMES, uma testemunha contou que um caminhão com caçamba se chocou no barranco e o motorista estaria preso às ferragens. Equipes foram acionadas e a ocorrência está em andamento. O estado de saúde da vítima não foi informada.

Mais informações em instantes.