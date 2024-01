Mulher é atropelada na faixa de pedestre em Guaçuí

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestre na manhã desta terça-feira (30), próximo à Praça João Acacinho, no centro de Guaçuí. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima teve ferimentos leves e foi socorrida para um Pronto Socorro do município.

O CBMES informou que a mulher atravessava a faixa de pedestre, quando um veículo Volkswagen Saveiro, de cor cinza, não parou e acertou a vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo era conduzido por uma mulher.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Guaçuí. O estado de saúde da vítima não foi informada.