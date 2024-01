Atílio Vivácqua: família de jovem morta pelo ex-companheiro pede justiça

Familiares de Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, estão pedindo justiça pela morte da jovem morta com três tiros nas costas pelo ex-companheiro, na frente das três filhas, na tarde do dia 23 de dezembro de 2023, na localidade de Alto São João, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Segundo relato da tia de Thieli, ela presenciava o relacionamento da sobrinha e que o ex-companheiro tinha constantes ciúmes da jovem. “Ele não aceitava ela trabalhar fora. Com isso vinham as brigas e as ameaças e ela acabava largando o serviço. Mas desta vez ela já estava separada do quarto. Ele só falava que ia embora, mas nunca ia. Entretanto, ela falou que não iria largar o emprego e com isso ele passou a fazer muitas ameaças. Ele chegou a tentar enforcar ela e depois a tentar mata-la com um canivete”, contou.

A mãe Daniela Beneta disse que tem várias denúncias de onde o suspeito está e que já foram na delegacia, porém nada é resolvido. “Até agora a polícia não fez nada ainda. A gente vai na delegacia e eles querem saber o nome dos parentes dele e do local exato de onde ele está. Além disso, dizem que estão investigando e nada é resolvido. Queremos que a justiça seja feita. “, explicou Daniela.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua e, para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.