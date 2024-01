Atílio Vivácqua: vítima de assalto pede ajuda para recuperar moto

Uma mulher está pedindo ajuda para recuperar sua moto Honda CG Fan, de cor prata, que foi levada por criminosos durante um assalto na última quinta-feira (25), na estrada do bairro Independência, em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações da vítima, ela estava trafegando do bairro Idependência sentido ao bairro Santo Antônio, quando foi abordada por um rapaz em uma moto e outros dois em um veículo que anunciaram o assalto com uma arma de fogo.

“Eu estava com minha moto saindo do serviço e fui abordada por assaltantes que levaram não só minha moto, mas também meu celular MotoE A11 e minha bolsa”, contou a vítima.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia e pede que quem encontrar a moto, que entre em contato pelo telefone (28) 99904-5026.