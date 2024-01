VÍDEO | Acidente deixa uma pessoa ferida em avenida de Marataízes

Um motociclista foi socorrido após bater na lateral de um carro na manhã desta segunda-feira (29), na avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova, em Marataízes.

No vídeo registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento, mostra o momento que o motociclista trafega pela avenida principal, quando o carro modelo Ford Fiesta preto sai de uma rua e tenta atravessar a via, momento em que o motociclista não consegue parar e bate na lateral do veículo e cai em seguida.

De acordo com a Guarda Municipal, o motociclista teve ferimentos leves e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. O estado de saúde da vítima e do motorista do carro não foram divulgados.

Veja o momento do acidente

Vídeo: Reprodução/GCM