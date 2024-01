Avião com Sthefany Brito faz pouso de emergência após passageira passar mal

O avião onde Sthefany Brito estava fez um pouso de emergência na Espanha após uma mulher passar mal. Já na Alemanha, a atriz contou que a passageira precisou ser retirada da aeronave depois de, supostamente, sofrer algumas paradas cardíacas.

“Estamos em Frankfurt na Alemanha e pela primeira vez na vida a gente teve que fazer um pouso de emergência. Uma mulher passou mal no nosso avião. Sempre ouvi falar, mas nunca tinha visto acontecer. Eles perguntaram se tinha médico no avião. A gente não viu exatamente o que aconteceu. Vi meio por alto que parece que ela teve parada cardíaca”, revelou pelos Stories do Instagram na quarta-feira, 11.

A artista ainda disse que demoraram para tirá-la da aeronave. “Precisavam estabilizar ela primeiro, ou seja, estava ruim. Ficamos umas três horas parados, então atrasou muito. Conclusão: todo mundo que tinha conexão, inclusive nós, perdeu. Todo mundo perdeu o voo que ia pegar depois”, completou.

Ao final, Sthefany estimou melhoras para a passageira. “Rezando para ela ficar bem. Pelo andar de tudo, foi bem grave”, disse.

Quando chegaram ao destino final, em Paris, na França, ela e seu marido, Igor Raschkovsky, tiveram outro imprevisto: a perda de malas. “Em toda viagem, eu coloco rastreador para localizar onde estão as malas. Dessa vez, não coloquei em nenhuma mala”, finalizou.

Estadao Conteudo