Back to Black | Cinebiografia de Amy Winehouse ganha 1º trailer; veja

A cinebiografia Back to Black, que vai retratar a vida e obra de Amy Winehouse, ganhou o seu primeiro trailer na manhã desta quinta (11) – confira acima.

De acordo com a sinopse oficial, o longa será focado na feitura do álbum Back to Black (2006), que alçou Winehouse à fama com hits como “Rehab” e a própria “Back to Black”. O disco também se tornou o último da cantora, que morreu em 2011, aos 27 anos.

Marisa Abela (Industry) interpreta Winehouse no filme, enquanto Jack O’Connell (Invencível) vive Blake Fielder-Civil, o marido da cantora. Eddie Marsan (Heróis de Ressaca) é o pai de Amy, Mitch Winehouse; Juliet Cowan (O Poder) é sua mãe, Janis; e Lesley Manville (Trama Fantasma) vive Cynthia, sua avó.

Com direção de Sam Taylor-Johnson (50 Tons de Cinza) e roteiro de Matt Greenhalgh (O Garoto de Liverpool), Back to Black chega em 12 de abril nos cinemas britânicos – ainda sem confirmação no Brasil.