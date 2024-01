Banhista é resgatado de helicóptero após cair em pedras de praia em Vila Velha

Um banhista precisou ser resgatado de helicóptero após cair e ficar preso em uma pedra no meio do mar na Praia da Costa, em Vila Velha. O acidente foi registrado na tarde do último sábado (13). O homem foi socorrido pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES).

Segundo informações do Notaer, o helicóptero realizava patrulhamento da orla quando o banhista foi visto. Um agente responsável por busca e resgate, mais conhecido como homem sar, desembarcou no local para analisar o caso e constatou-se várias escoriações pelo corpo da vítima.

O resgate do homem ferido foi feito com o uso do helicóptero do Notaer com ajuda de equipamento de resgate conhecido como sling. Trata-se de uma espécie de corda acolchoada, para realização de resgates aéreos.

O homem recebeu primeiros socorros na areia, pela equipe do Salvamar. Logo depois foi conduzido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o hospital Bezerra de Farias.

Veja o vídeo do resgate: